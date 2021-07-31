MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında?
GeriSpor Fenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 31.07.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sasha Djordjevic, Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalayarak basketbol takımının yeni antrenörü oldu. Peki, Fenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir nereli kaç yaşında? İşte, çalıştırdığı takımlar ve başarıları hakkında detaylı bilgiler

Sasha Djordjevic 26 Ağustos 1967 tarihinde Belgrad Sırbistan'da dünyaya geldi. Bayern Munich ile Sırbistan millî basketbol takımının koçu olarak görev alan Sasha Djordjevic, 1.88 m boyunda bir oyun kurucu olup Yugoslavya millî basketbol takımında 108 maç oynamıştır. Babası Bratislav Đorđević, Crvena zvezda'nın koçuydu.

1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Đorđević, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi