Fenerbahçe Beko basketbol takımı koçu Sasha Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sasha Djordjevic 26 Ağustos 1967 tarihinde Belgrad Sırbistan'da dünyaya geldi. Bayern Munich ile Sırbistan millî basketbol takımının koçu olarak görev alan Sasha Djordjevic, 1.88 m boyunda bir oyun kurucu olup Yugoslavya millî basketbol takımında 108 maç oynamıştır. Babası Bratislav Đorđević, Crvena zvezda'nın koçuydu.

1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Đorđević, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edildi.