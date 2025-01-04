Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Doğru mantaliteyle sahadaydık

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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes'i taraftarının önünde 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının maç boyunca doğru oyunu oynadığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, maçı kazanan oyuncuları ve taraftarları kutlayarak sözlerine başladı.

Taraftarlara takıma verdiği destek için teşekkür eden Jasikevicius, "Bugün bütün biletler tükenmişti ve mükemmel bir atmosfer oluştu. Takım olarak 40 dakika boyunca doğru mantaliteyle sahadaydık. İlk yarıda savunmada faulleri doğru kullanamadığımız anlar oldu. Larkin'e çok fazla sayı yapma şansı verdik ama üçüncü ve son çeyrekte rakibi az sayıda tuttuk." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Efes karşısında Mays'in performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen Jasikevicius, şöyle konuştu:

"Bugün oyunumuzda aradığımız bazı şeyleri onun oyununda bulduk. Topu dolaştırma da bunlardan birisiydi. Performansından memnun kaldım. Savunmada daha iyi performans sergiledik. Anadolu Efes gibi hücumda iyi olan bir takıma karşı 2 ve 3. çeyrekte az sayı yedik. Bunun kısa beşlerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Melli'nin 5 numarada, Hayes-Davis'in 5 numarada oynadığı durumlar vardı. Biz takım olarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Topu çevirmeye çalışıyoruz ve statik oynadığımız bölümler bizim için iyi bölümler olmuyor."

Tomislav Mijatovic: İlk yarıda oyun akışkanlığımız iyiydi ama ikinci yarıda bu olmadı

İki takımın çok fazla top kaybı yaşadığını ancak Fenerbahçe Beko'nun kazandığı toplarda hızlı hücumla sayı ürettiğini belirten Mijatovic, "Boş atışları kaçırdık. Farkı belirleyen de buydu. İki takımı da tebrik ediyorum. Avrupa Ligi'nde her maç başa baş seyrediyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi oyunumuzu geliştirmeye devam edip hatalarımızdan ders almak. İlk yarıda oyun akışkanlığımız iyiydi ama ikinci yarıda bu olmadı. Basketbol 40 dakikalık bir savaş. Bugün 3-4 dakika içinde yaşadığımız boşluklar böyle bir sonuca sebep oldu. Rakip zor üçlüklerde de isabet buldu. Basketbolda bunlar olabiliyor. Yine de takımın bugünkü tavrından memnunum." ifadelerini kullandı.

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Ligin genelinde birçok farklı sonucun ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Mijatovic, şunları söyledi:

"Real Madrid'in, Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların maçlarına bakınca da bunu görüyorsunuz. Bugün 3 çeyrek boyunca başa baş geçen bir maçtı. Takımımız her sahada oynamaya hazır. Önemli olan nerede oynadığınız değil, hangi sahada nasıl oynadığınızdır. Bugün bazı turnikeleri kaçırdık, dönüşte basket yedik. 9 top kaybı çok yüksek bir sayı olmasa da bize maliyeti çok yüksek oldu. Bizim ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."