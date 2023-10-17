Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris İtoudis: Ergin Ataman ve ben sporun birleştirici gücünü kullanıyoruz

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THY Euroelauge’de bugün Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko’nun koçu Dimitris İtoudis, bu maçın sporun birleştirici gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Dün kulübün sponsorlarından Mahkeme Lokantası’nda basın mensupları ile bir araya gelen Itoudis, Yunan bir koçun Türk takımında, Türk bir başantrenörün de Yunan ekibinin başında olması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

ÇOK TÜRK ARKADAŞIM VAR

“Basketbol evrensel bir spor; milletlerin, ırkların bir önemi yok. Türk takımında Yunan, Yunan takımında Türk koç olması çok güzel, hoş bir detay. Benim çok fazla sayıda Türk arkadaşım var. Çok fazla ortak yönümüz var. Eminim Ergin Ataman’ın da aynı şekilde Yunanistan’da çok fazla Yunan arkadaşı olacaktır. Zaten sporun birleştirici bir gücünün olması gerekiyor. Bu bakımdan bu karşılaşma çok değerli.”

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iTOUDiS’iN ÇAY KEYFi

Fenerbahçe Beko Koçu Dimitris İtoudis bugün oynanacak Panathinaikos maçı öncesinde sorularımızı yanıtlarken Türkiye’ye özgü kırmızı beyaz çay tabağından ince belli bardaktan çay içerek Hürriyet okurlarına poz verdi.