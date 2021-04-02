Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Fenerbahçe Beko Barcelona maçı bilgileri

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in son çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bayern Münih’e konuk oldu. 30 Mart Salı günü Audi Dome’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 68-77 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 21, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 32 maç sonunda 20 galibiyete ulaştı ve Playoff’u garantiledi. Fenerbahçe Beko, 33. hafta karşılaşmalarına beşinci sırada giriyor.



Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son karşılaşmasında 28 Mart Pazar günü konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni 87-97 ile geçerek 26. maçında 20. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown 20, Melih Mahmutoğlu 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, ligde 26 hafta sonunda ikinci sırada bulunuyor.