Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında! Dev maç Misli'de canlı yayınlanacak...

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.

8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Barcelona, evinde oynadığı son 5 maçta Fenerbahçe’yi mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 7 deplasman maçının 6’sını kazandı.

Barcelona’nın son 5 EuroLeague maçında ortalama 178,6 sayı atıldı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Barcelona galibiyetine 1.48, Fenerbahçe Beko kazanıra ise 1.98 oran veriliyor.

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CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Ayrıca Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %20’si ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE BEKO SON MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 12 Aralık Perşembe günü Monaco’yu konuk etti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 69-99 mağlup ayrılarak 15. maçlar sonunda 10 galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 28 sayı üretti.

DEVON HALL DÖNDÜ; WILBEKIN, PIERRE VE ZAGARS'IN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe Beko’da Devon Hall idmanlara başladı ve oynayabilecek duruma geldi. Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın ise sakatlıkları bulunuyor.

BARCELONA'NIN SON DURUMU

Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 8 galibiyet aldı. Rakibimiz, 13 Aralık Cuma günü konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milan’a 81-94 yenildi. Barcelona’da Kevin Punter 21, Justin Anderson 17, Jan Vesely 13 sayı üretti.

Katalanlar, İspanya Ligi ACB’de 11 maçta 6 galibiyet elde etti. Barcelona son olarak 15 Aralık Pazar günü konuk olduğu Casademont Zaragoza’ya 108-95 mağlup oldu. Barcelona’da Dario Brizuela, Alex Abrines ve Kevin Punter 18’er sayı üretti.

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Takım istatistikleri – hücum (Barcelona – Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 86.1 – 78.9

2 sayı: %57.4 - %49.2

3 sayı: %37.5 - %36.8

Serbest atış: %77.5 - %79.4

Ribaund: 33.3 – 36.8

Asist: 20.9 – 15.6

Top çalma: 8.1 – 5.7

Blok: 2.5 – 2.1

Takım istatistikleri – savunma (Barcelona – Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 86.3 – 78.3

2 sayı: %57.7 - %53.8

3 sayı: %36.0 - %31.6

Serbest atış: %76.6 - %77.2

Ribaund: 33.9 – 33.0

Asist: 16.6 – 17.8

Top çalma: 6.7 – 5.9

Blok: 1.6 – 2.1

İstatistik liderleri (Barcelona – Fenerbahçe Beko):

Sayı: Kevin Punter 16.4 – Nigel Hayes-Davis 18.1

Ribaund: Jabari Parker 4.5 – Nigel Hayes-Davis 5.3

Asist: Tomas Satoransky 4.2 – Wade Baldwin IV 3.8

Top çalma: Kevin Punter 1.3 – Wade Baldwin IV 1.0

Verimlilik: Kevin Punter 16.4 – Nigel Hayes-Davis 18.3

GEÇMİŞ MAÇLAR

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Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 32 maçta 12 galibiyet elde etti.

2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-74 Barcelona

2023-24 – Normal sezon – Barcelona 89-81 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona

2022-23 – Normal sezon – Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko

2021-22 – Normal sezon – Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona

2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 FC Barcelona

2019-20 – Normal sezon – FC Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona Lassa

2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa

2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa

2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe

2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona

2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 73-76 Barcelona

2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 74-70 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Ülker 60-99 Barcelona Regal

2012-13 – Top 16 – Barcelona Regal 100-78 Fenerbahçe Ülker

2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 69-75 Regal Barcelona

2010-11 – Normal sezon – Regal Barcelona 61-69 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Regal Barcelona 89-55 Fenerbahçe Ülker

2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 59-82 Regal Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-85 AXA Barcelona

2007-08 – Normal sezon – AXA Barcelona 82-67 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-69 Winterthur Barcelona

2006-07 – Normal sezon – Winterthur Barcelona 84-70 Fenerbahçe Ülker