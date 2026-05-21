Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyük sahnesinde!

Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Dörtlü Final’in ilk maçında bugün Olympiakos ile karşılaşacak.

Telekom Center’ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda sarı lacivertlilerin sahne alacağı yarı finalin ilk mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

Günün diğer maçında ise Real Madrid ile Valencia finale kalmak için mücadele edecek. Kazanan takımlar yarın saat 21.00’de şampiyonluk için parkeye çıkacak.

ÜST ÜSTE 3. TOPLAMDA 8. DÖRTLÜ FİNAL

Üst üste üç, toplamda ise sekizinci kez Dörtlü Final’de yer alan Kanarya 5. kez finale adını yazdırmanın planlarını yapıyor. İlk şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşayan temsilcimiz, geçen yıl Abu Dabi’deki organizasyonda da zirveye çıkarken üst üste 2., toplamda ise 3. kez kupaya uzanmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko, Atina’da kupayı kazanırsa EuroLeague’i hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olarak adını Avrupa basketbol tarihine de yazdıracak.

'ŞAMPİYONLUK HARİKA OLUR'

F.Bahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, organizasyonu öncesi düzenlenen basın toplantısında “Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur. Bu tartışmaya kapalı, orada tabii ki hikâye var. Kazanmak gerçekten çok zor. Bunu nasıl başarabiliriz diye düşünüyoruz” dedi. Sarı lacivertli oyuncu Nando De Colo ise, “Bu kariyerimdeki son sezonum. Dörtlü Final’in tadını çıkarmak istiyorum” diye konuştu.