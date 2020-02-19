Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Real Madrid'i ağırlıyor! 6,75'lik sürpriz iddaa oranıyla...

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FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID

Zeljko Obradovic'in ekibi, Ankara'da Türkiye Kupası'nı kazanarak morallendi. Şimdi sıra, Euroleague'de sezonun belki de en önemli maçında! Rakip Real Madrid...

Maccabi Tel Aviv'e son saniyede kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, sıralamada üzerinde yer alan takımlardan sadece Olimpia Milano'yu yenebildi ama onlardan da ikili averajı alamadı. 11 galibiyetin diğer 10'u, sıralama olarak altlarında yer alan takımlara karşıydı.

Real Madrid de önce Bilbao, ardından Valencia, son olarak da Unicaga Malaga'yı yenip İspanya Kupası'nda zafere ulaştı. 27 farkla kazanılan final maçında 13 asist yapan Campazzo ile 20 sayı atan Carroll ön planda olan isimlerdi.

Madrid ekibinde bir süredir sakat olan Anthony Randolph iyileşmiş ve takımıyla kupa maçlarında görev almıştı ama yeniden sakatlandı. Sergio Llull ve Rudy Fernandez'in durumları maç saati netleşecek. Fenerbahçe'de ise annesi vefat eden Lauvergne'nin takımla çalışmalara başladığını hatırlatalım...

Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak Euroleague heyecanına ortak olabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Basketbol Süper Ligi'nde Ataşehir'de fire vermeyen Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ise iç sahada oynadığı son 7 maçın sadece 2'Sini kazanabildi.

- Rusya'da, CSKA Moskova karşısında 55 sayıda kalan Real Madrid, sonrasında oynadığı 3 deplasmanı ortalama 92.7 sayı ile geçti!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçı Real Madrid kazanırken, İstanbul'da oynanan son 5 maçta ise Fenerbahçe Beko sahadan 3 defa zaferle ayrılmayı başardı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeleri "MS2 + 160.5 ÜST" seçeneğine yoğunlaşmış durumda.

Üyelerin %11'den fazlası bu tercihi kuponlarına eklemiş...

Sürpriz arayanların 6,75'lik iddaa oranıyla "İY1/MS2" oynadığını, daha garanticilerin ise "154.5 ÜST - 1,35" tercihine yöneldiğini söyleyebiliriz.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY'IN TERCİHİ...

Euroleague arasında Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı alma başarısı gösterdi. Çeyrek final maçlarında onların dışında kalan tüm favoriler elenince, sarı-lacivertliler üst düzey maç oynamadan kupayı aldı desek hata olmaz. Ne olursa olsun bu kupa şüphesiz, önemli bir de moral oldu. Özellike Maccabi Tel Aviv maçını son saniyede nasıl kaybettiklerini hatırlarsak, bu kupanın takımdaki olumsuz havayı tekrar olumluya çevirdiğini söyleyebiliriz.

Pablo Laso’nun takımı Real Madrid'in ise bu sezon bazı maçlarda - beklenmeyen bir şekilde - hücumda zorlandığını gözlemledik. Zaman zaman oyun kurucu pozisyonundaki oyuncular maçın yükünü çekmekte zorlanabiliyor. Son maçlarda Campazzo oldukça belirleyici olmaya başladı. Llull sakatlıkların ardından eski temposundan çok uzakta.

Bu zorlu karşılaşmada 1,65'ten "Fenerbahçe Beko kazanır" veya 1,67'den "Real Madrid kazanır" alacağıma, biraz oran düşürürüm ama "154.5 ÜST - 1,35" oynamayı tercih ederim.

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