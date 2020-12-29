Fenerbahçe Beko ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 30 Aralık Çarşamba günü Fransa'nın ASVEL takımı ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Beko ASVEL maçı hakkında ayrıntılar...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Maç beIN Sports Haber, kanalından yayınlanacak.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.