Canlı: Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı

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İlk iki maçı galibiyetle tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üçüncü maçta da parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Maçta ikinci çeyrek sonucu

Fenerbahçe Beko 42-36 Asvel Lyon

Rakibi karşısında 6 kez galibiyet elde eden Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO ASVEL Lyon BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Asvel Lyon ile karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele, S Sport üzerinden canlı yayınlanıyor.