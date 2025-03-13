Fenerbahçe Beko Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:18
enerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ile THY Avrupa Ligi Normal Sezon 29'uncu Hafta karşılaşması basketbol severlerle buluşacak. Fenerbahçe Beko, sezonun son haftalarına yaklaşırken, Asvel Lyon karşısında kazanarak zirve mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 29'uncu Hafta mücadelesi kapsamında bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla, ligin ikinci sırasında yer alırken (19-9), Asvel Lyon ise 15. sırada (11-17) bulunuyor. Bu fark, Fenerbahçe'nin sahasında üstünlük kurması için önemli bir avantaj oluşturuyor. Fenerbahçe Beko, ligdeki yerini sağlamlaştırmak adına Asvel Lyon'u mağlup etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Normal Sezon 29'uncu Hafta kapsamında Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 20.45'te S Sport ekranlarında olacak.
Maç Öncesi İstatistikler:
- Fenerbahçe Beko, 19 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ligde 2. sırada yer alırken, Asvel Lyon ise 11 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. sırada.
- Fenerbahçe Beko, ev sahibi avantajıyla güçlü bir performans sergiliyor ve son haftalarda formda bir görüntü çiziyor.
- Asvel Lyon, deplasmanda zayıf bir performans gösterdiği için bu maçı kazanmakta zorluk yaşayabilir.