Fenerbahçe Beko Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 29'uncu Hafta mücadelesi kapsamında bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla, ligin ikinci sırasında yer alırken (19-9), Asvel Lyon ise 15. sırada (11-17) bulunuyor. Bu fark, Fenerbahçe'nin sahasında üstünlük kurması için önemli bir avantaj oluşturuyor. Fenerbahçe Beko, ligdeki yerini sağlamlaştırmak adına Asvel Lyon'u mağlup etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



THY Avrupa Ligi Normal Sezon 29'uncu Hafta kapsamında Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 20.45'te S Sport ekranlarında olacak.

Maç Öncesi İstatistikler: