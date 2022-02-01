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Fenerbahçe Beko Asvel Lyon basket maçı, THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir önem arz edecek. Final Four için üst sıralara çıkmak isteyen Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında tüm kozları oynayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Asvel Lyon'u konuk edecek. 1 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.