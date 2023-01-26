ASVEL Fenerbahçe Beko(Euroleague maçı)

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Euroleague'in 21. haftasında Asvel ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek oynanıyor

ASVEL: 31

Fenerbahçe Beko: 17

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 22 Ocak Pazar günü konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni 87-93 yendi. Fenerbahçe Beko’da Carsen Edwards 31 sayı, Dyshawn Pierre ise 24 sayı, 7 ribaund ve 3 asist istatistikleri üretti.



Fenerbahçe’de Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Melih Mahmutoğlu sekiz maçının yedisinde en az bir üçlük isabeti buldu. Nick Calathes son sekiz maçının yedisinde en az 1 üç sayılık isabet kaydetti. Johnathan Motley oynadığı son yedi maçın altısında 10 sayıdan fazla kaydetti. Motley üst üste yedi maçta en az 5 ribaund aldı. Scottie Wilbekin üst üste dokuz maçta en az 1 üç sayılık isabet buldu. Devin Booker son beş maçta da en az bir üç sayı isabeti buldu.

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ASVEL, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 20 maçta yedi galibiyet aldı. Son olarak 20 Ocak Cuma günü konuk olduğu Emporio Armani Milano’yu 73-79 ile geçti. ASVEL’de Jonah Mathews 17, Nando De Colo 13, Charles Kahudi ve Youssoupha Fall 10’ar sayı üretti.



ASVEL, Fransa Ligi’nde bu sezon çıktığı 18 maçta 10 galibiyet elde etti. ASVEL, son olarak 22 Ocak Pazar günü konuk olduğu Paris’i 69-86 ile geçti. Bu mücadelede ASVEL’in en etkili isimleri 20 sayıyla oynayan Nando De Colo ile 18 sayı üreten Dee Bost oldu.



Nando De Colo üst üste sekiz maçta çift haneli sayılarda skor üretti. De Colo, son sekiz maçının yedisinde 13 veya daha fazla verimlilik puanına sahipti. Fransız yıldız, son sekiz maçının yedisinde en az 1 üç sayılık isabet buldu.



Youssoupha Fall arka arkaya 11 serbest atışta isabet buldu.



Retin Obasohan üst üste beş maçta en az 1 top çalmaya imza attı.



Youssoupha Fall, bu sezon maç başına 6,3 ribaund ortalamasıyla beşinci sırada yer alıyor. Fall, bu sezon hücum ribaundlarında maç başına 2,4 ile sekizinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko Asvel Euroleague MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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TSİ 23.00’da Astroballe’de başlayan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor.