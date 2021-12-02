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Canlı | Fenerbahçe Beko AS Monaco maçı

#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko
Canlı | Fenerbahçe Beko AS Monaco maçı

Fenerbahçe Beko. Euroleague'in 13. hafta maçında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Monaco kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko: 27

Monaco: 27

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco’yu konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Fenerbahçe Beko , Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 25 Kasım Perşembe günü Anadolu Efes’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleden 84-89 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Marial Shayok 18, Nando De Colo 14, Jan Vesely 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko EuroLeague’de 12 hafta sonunda üç galibiyeti var. 

Son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıkan Fenerbahçe Beko, 30 Kasım Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 91-69 mağlup etti. Devin Booker’dan 17, Achille Polonara ve Şehmus Hazer’den ise 15’er sayılık katkı alan Fenerbahçe Beko, 10 hafta sonunda dokuz galibiyete ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko’da diz sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko’da dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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FENERBAHÇE BEKO AS MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

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#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko

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