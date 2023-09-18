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Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars transferini açıkladı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 10:37

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars transferini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2023 FIBA Dünya Kupası’nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup’ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves’da kiralık olarak geçirecek.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Haberleri

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