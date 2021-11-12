Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Fenerbahçe Milan maçı canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini merak ediyorlar. İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’de sekiz hafta sonunda üç galibiyeti bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı 12 Kasım Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.