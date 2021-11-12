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Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Fenerbahçe Milan maçı canlı yayın bilgileri

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Armani Exchange Milan
Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi İşte Fenerbahçe Milan maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı canlı yayın ile bu akşam ekranlara gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan karşılaşmasından galip ayrılmak için ciddi mücadele verecek. Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan'ın performansı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte, Fenerbahçe Milan maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair ayrıntılı bilgiler.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini merak ediyorlar. İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’de sekiz hafta sonunda üç galibiyeti bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı 12 Kasım Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Armani Exchange Milan

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