Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’de sekiz hafta sonunda üç galibiyeti bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE BEKO ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Armani Exchange Milan maçı 12 Kasım Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.