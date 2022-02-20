Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Türkiye Kupası finali saat kaçta, hangi kanada? Türkiye kupası final karşılaşması hakkında bilgiler

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Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası final karşılaşması için nefesler tutuldu. Finalin adı "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı", 20 Şubat Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Son şampiyon unvanını elinde barındıran Sarı Lacivertli takım, 2019'un finalisti Anadolu Efes ise 12. Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek. Anadolu Efes karşısında Nando De Colo, Jan Vesely, Henry, Shayok, Barthel sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Türkiye Kupası finali saat kaçta, hangi kanada?

Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bu sezon üç kez karşılaştılar

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.