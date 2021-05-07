Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında Ergin Ataman deliye döndü! "Ayıp denen bir şey var" deyip sahadaki oyuncuları çıkardı...

Türk basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta erteleme maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Mücadelenin ikinci çeyreği Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile devam ederken Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic'e pota altında yapılan müdahale sonrası faul bekleyen Ergin Ataman, öfkeden deliye döndü.

Micic'e yapılan müdahalenin faul olması gerektiğini belirten Ataman, hakemin aksi yönde karar vermesiyle sinirlenirken "Faul ya! Bunu görmeyecekseniz neyi göreceksiniz! Oynamayalım o zaman. Çal bir tane bana. Bir tane daha çal. Ayıp denen bir şey var ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ataman, itirazları nedeniyle teknik faul alırken bu kararın ardından parkedeki oyuncularının tamamını değiştirdi ve sadece yerli oyuncuların yer aldığı bir 5'e geçti.

Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.

GERİ DÖNÜŞ VE GALİBİYET

Öte yandan, Fenerbahçe Beko karşısında ilk yarıyı 41-35 geride kapan Anadolu Efes, son iki çeyrekte geri döndü mücadeleyi 88-84 kazandı.