Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte maç önü notları

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-72 kazanmıştı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 1441. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1440 karşılaşmada 1121 galibiyet, 316 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bugüne kadar oynadığı 159 karşılaşmada 96 galibiyet ve 63 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 137 karşılaşmanın 81’inde Anadolu Efes galip gelirken, iki takım arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmanın 10’u Anadolu Efes, dördü Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta (erteleme) maçında Anadolu Efes’i konuk ediyor. 7 Mayıs Cuma günü (bu akşam) 18.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak.