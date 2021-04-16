Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Nisan Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, mücadeleden 82-77 mağlup ayrıldı. 28 maçta 21 galibiyeti bulunan ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 12, Danilo Barthel ve Jarell Eddie 11’er sayı buldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 16 Nisan Cuma günü (bugün) 20.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak.

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