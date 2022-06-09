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Canlı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Fenerbahçe Maçı
Canlı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko: 78

Anadolu Efes: 54

Fenerbahçe Beko, sernin ilk maçında Anadolu Efes'i 85-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. 

İLK 5'LER

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic, Nando De Colo, Pierria Henry, Jan Vesely, Devin Booker

Anadolu Efes: Larkin, Elijah Bryant, Adrien Moerman, Tibor Pleiss, Vasilije Micic

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nücadele saat 20:30’da başladı. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan izlenebiliyor.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Anadolu Efes'i sahasında 85-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17 sayıyla mücadele ederken, Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 85-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

 

 

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Fenerbahçe Maçı

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