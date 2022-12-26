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Canlı anlatım: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig#Anadolu Efes#Fenerbahçe
Canlı anlatım: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:58

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 12. hafta maçında Anadolu Efes’i konuk ediyor.

Maçta ikinci çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko 43-36 Anadolu Efes

1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 24-23 Anadolu Efes

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. hafta maçında Tofaş’ı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 84-76 mağlup etmiş, Fenerbahçe Beko ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e deplasmanda 80-77 yenilmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 11. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet ile üçüncü, Fenerbahçe Beko ise dokuz galibiyet ve iki mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 171 karşılaşmada Anadolu Efes 104 galibiyet ve 67 mağlubiyet elde etti.

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 FENERBAHÇE BEKO Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 19.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetiyor.

 

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig#Anadolu Efes#Fenerbahçe

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