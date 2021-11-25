Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi? Euroleague’de Türk Derbisi heyecanı! İşte canlı yayın bilgisi!

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Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında 25 Kasım 2021, Perşembe günü Fenerbahçe Beko’ya konuk oluyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma için spor severler canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve 21 Kasım Pazar günü Akatlar Spor Salonu’nda konuk ettiği Beşiktaş Icrypex’i 74-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 18 sayıyla en skorer isim olurken, Marko Guduric 15, Achille Polonara ise 14 sayı üretti. Sarı-lacivertlilerin ING Basketbol Süper Ligi’nde dokuz hafta sonunda sekiz galibiyeti var ve Fenerbahçe Beko ilk sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 739. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 738 karşılaşmada 420 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 491. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 490 karşılaşmada 263 galibiyet ve 227 yenilgi elde etti.

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İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Anadolu Efes beş galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.