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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off final serisi 4. karşılaşma!

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Play-off final serisi 4. karşılaşma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:34

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekibin seride 2-1 üstünlüğe sahip ve bu mücadeleyi alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70’lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine son saniye basketiyle 82-81 yenildi. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte ayrıntılar...

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Seride 2-1 önde olan sarı lacivertli ekip mücadeleden galip ayrılırsa 11. şampiyonluğunu ilan edecek. Efes’in kazanması halinde ise seri 5. maça uzayacak. Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, mücadeleden galip gelerek final serisini 5. maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes bugün (12 Haziran Çarşamba) saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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