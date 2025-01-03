Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi’nde Türk derbisi!

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THY Avrupa Ligi’nin 19. haftasında oynanan Türk derbisi dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı 3 Ocak Cuma yani bugün ekranlara gelecek. Fenerbahçe Beko'da kritik maç öncesi Baldwin, Wilbekin, Zagars gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Anadolu Efes takımında ise eksik isim bulunmuyor. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaşırken Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes 83-82 kazandı, Süper Lig (86-72) ve EuroLeague’de gülen F.Bahçe (83-78) oldu. Peki, EuroLeague Fenerbahçe Beko – Anadolu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
EuroLeague’in 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayımlanacak.
Ligde bir maçı eksik sarı lacivertliler 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko’nun ardından 7. Sırada yeralıyor. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaşırken Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes 83-82 kazandı, Süper Lig (86-72) ve EuroLeague’de gülen F.Bahçe (83-78) oldu.
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İlk 17 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son olarak Partizan'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Euroleague'de son 3 mücadeleyi kaybetti.
ANADOLU EFES'İN SERİSİNİ MONACO BOZDU
İlk 18 karşılaşmada 10 galibiyet yaşayan Anadolu Efes'in serisini Monaco bozdu. Tomislav Mijatovic'in öğrencileri, Monaco öncesinde İstanbul'daki 3 karşılaşmayı da kazanarak 7. sıraya kadar yükselmişti.