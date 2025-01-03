Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi’nde Türk derbisi!

Haberin Devamı

THY Avrupa Ligi’nin 19. haftasında oynanan Türk derbisi dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı 3 Ocak Cuma yani bugün ekranlara gelecek. Fenerbahçe Beko'da kritik maç öncesi Baldwin, Wilbekin, Zagars gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Anadolu Efes takımında ise eksik isim bulunmuyor. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaşırken Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes 83-82 kazandı, Süper Lig (86-72) ve EuroLeague’de gülen F.Bahçe (83-78) oldu. Peki, EuroLeague Fenerbahçe Beko – Anadolu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLYACAK?

EuroLeague’in 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayımlanacak.

Haberin Devamı

Ligde bir maçı eksik sarı lacivertliler 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko’nun ardından 7. Sırada yeralıyor. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaşırken Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes 83-82 kazandı, Süper Lig (86-72) ve EuroLeague’de gülen F.Bahçe (83-78) oldu.

ÜST ÜSTE YENİLGİLER

İlk 17 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son olarak Partizan'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Euroleague'de son 3 mücadeleyi kaybetti.

ANADOLU EFES'İN SERİSİNİ MONACO BOZDU

İlk 18 karşılaşmada 10 galibiyet yaşayan Anadolu Efes'in serisini Monaco bozdu. Tomislav Mijatovic'in öğrencileri, Monaco öncesinde İstanbul'daki 3 karşılaşmayı da kazanarak 7. sıraya kadar yükselmişti.