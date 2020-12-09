MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında! Rakip ALBA Berlin...
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında! Rakip ALBA Berlin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında! Rakip ALBA Berlin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında! Rakip ALBA Berlin...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

 

Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında Rakip ALBA Berlin...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle