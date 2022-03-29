Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, son olarak 27 Mart Pazar günü Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu. İzmir’de oynanan ING Basketbol Süper Ligi mücadelesinde rakibine son saniye üçlüğüyle 74-72 mağlup olan Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29, Pierria Henry 11 sayı buldu. Fenerbahçe Beko, ligde 25 maçta 20 galibiyetle ilk sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 21. hafta (erteleme) maçında Alba Berlin’i konuk ediyor. 29 Mart Salı günü 21.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.