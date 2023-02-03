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Canlı: Fenerbahçe Beko Alba Berlin (Euroleague maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Alba Berlin
Canlı: Fenerbahçe Beko Alba Berlin (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 17:56

Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin, Euroleague'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin kozlarını paylaşıyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko: 99

Alba Berlin: 81

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 2022-23 sezonu 23. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor. Saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Alba Berlin

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