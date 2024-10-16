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Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanına çıkacak

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#Alba Berlin
Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:50

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Kızılyıldız'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, Alba Berlin deplasmanında galibiyet arayacak.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde 17 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#Alba Berlin

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