Fenerbahçe Beko Alba Berlin basket maçı ile mücadele sürecek. THY Avrupa Ligi'nde toparlanma emareleri gösteren Fenerbahçe Beko, Alba Berlin karşısında alacağı galibiyet ile üst sıraları hedeflemeye devam edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile karşılaşacak. 19 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.



Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.