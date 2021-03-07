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Basketbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 77

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Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 77

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 99-77 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 77
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk
Fenerbahçe Beko: Brown 13, Pierre 7, Barthel 14, Kenan Sipahi 21, Ahmet Düverioğlu 3, O'Quinn 14, Tarık Biberoviç 11, Ali Muhammed 11, Eddie 4, Berkay Candan 1, Yiğit Onan
Türk Telekom: Johnson 10, Muhammed Baygül 5, Samet Geyik 8, Foster 7, Wiltjer 24, O'Bryant 14, Erdi Gülaslan 4, Baldwin 3, Batuhan Acar 2, Can Korkmaz, Göktuğ Baş, Burak Gözeneli
1. Periyot: 27-18
Devre: 53-42
3. Periyot: 81-5

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