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Fenerbahçe Beko 98-86 Zalgiris Kaunas

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#Fenerbahçe#Zalgiris#Euroleague
Fenerbahçe Beko 98-86 Zalgiris Kaunas
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 22:51

Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 13 sayı geriden gelerek 98-86'lık skorla mağlup etti.

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Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk etti.

Mücadeleyi 98-86 kazanan temsilcimiz, 14. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu 4 isabetle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Maça kenardan dahil olan oyuncuların katkısıyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı 3'e çekti: 17-20. Litvanya temsilcisi, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Zalgiris'te Alen Smailagic sahneye çıktı. Konuk takım, Sırp basketbolcunun skorer oyunuyla 17. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 26-39. Bu periyotta Smailagic'ten 19 sayı katkısı alan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 47-34 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 54-57. Çeyreğin son bölümünde dış atışlardan üst üste kritik basketler bulan Zalgiris, dördüncü periyoda 68-62 önde girdi.

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Son çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bulan Fenerbahçe, 34. dakikada uzun süre sonra ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 73-71. Hücumdaki etkili oyununu sert savunmayla da destekleyen hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 38. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 85-75. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 98-86 galibiyetle ayrıldı.

Zalgiris'te başantrenör Andreas Trinchieri, mücadelenin bitimine 1 saniye kala ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

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#Fenerbahçe#Zalgiris#Euroleague

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