Maça etkili bir oyunla başlayan sarı-lacivertli ekip, rahat ürettiği sayılarla ilk çeyreği 23-13 üstünlükle bitirdi. İkinci çeyrekte etkili oyununa devam eden Fenerbahçe Beko, devre arasına da 47-33'lük üstünlükle girdi.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ikinci yarıda da ev sahibi ekibin üstün oyununa cevap veremedi. Üçüncü periyodu 73-50 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, maçı da 20 sayı farkla 94-74 kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 11. maçındaki 10. galibiyetini elde etti. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 6. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Beko: 94 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 11, Barthel 8, Pierre 4, Westermann 10, Vesely 18, Brown 18, Melih Mahmutoğlu 16, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 3, Yiğit Onan 2, Ahmet Düverioğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Cruz 21, Leissner 11, Wright 13, Kairys 7, Sinan Sağlam 5, Utku Saraloğlu 5, Akif Egemen Güven 8, Macura 2, İsmail Karabilen 2, Ali Tuncer, Berke Aygündüz, Leon Harun Apaydın

1. Periyot: 23-13

Devre: 47-33

3. Periyot: 73-50