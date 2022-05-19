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Fenerbahçe Beko 93-81 Frutti Extra Bursaspor

#Fenerbahçe#Bursaspor#Basketbol
Fenerbahçe Beko 93-81 Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi 3üncü maçında Frutti Extra Bursasporu 93-81 mağlup etti ve seride durumu 2-1e getirerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Darüşşafakanın rakibi oldu.

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ING Basketbol Süper Ligi pay-off çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon

FENERBAHÇE: Metecan Birsen 11, İsmet Akpınar 5, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 13, Booker 7, Nando de Colo 9, Pierria Henry 9, Guduric 11, Vesely 16, Ahmet Duverioğlu 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 15, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 20, Andrews 8, Dudzinski 10, Needham 12, Metin Türen 7, Hayes 9

1İNCİ PERİYOT: 21-24

DEVRE: 50-46

3ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

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