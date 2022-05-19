Fenerbahçe Beko 93-81 Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi pay-off çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon
FENERBAHÇE: Metecan Birsen 11, İsmet Akpınar 5, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 13, Booker 7, Nando de Colo 9, Pierria Henry 9, Guduric 11, Vesely 16, Ahmet Duverioğlu 2
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 15, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 20, Andrews 8, Dudzinski 10, Needham 12, Metin Türen 7, Hayes 9
1İNCİ PERİYOT: 21-24
DEVRE: 50-46
3ÜNCÜ PERİYOT: 70-61