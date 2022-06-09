Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes

Haberin Devamı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efesi 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0a getirdi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan müsabakaya Alexander Djordjevic yönetimindeki Fenerbahçe Beko; Henry, De Colo, Biberovic, Booker, Vesely ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Micic, Larkin, Bryant, Moerman, Pleiss ilk beşiyle parkeye çıktı.



Fenerbahçe Beko, Booker, Vesely ve De Colonun sayılarıyla maça başlarken, Anadolu Efes hücumda istediği ritmi yakalayamadı ve ilk 4 dakika sonunda Ergin Ataman molasına başvurdu: 7-2. Pleiss ve Micicin devreye girmesiyle vites yükselten Anadolu Efes, periyodun kalan bölümünde yakaladığı 18-11lik seriyle periyodu 20-18 önde tamamladı.



Ev sahibi ekip, Guduricin sorumluluk almasıyla hücumda etkisini artırırken, Anadolu Efes hücumda tıkandı ve 13üncü dakika sonunda Fenerbahçenin 11 sayılık üstünlüğüyle (31-20) Anadolu Efes molasına gidildi. 36-12lik periyot skoruyla oyunu domine eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 22 sayı farkla önde gitti: 54-32.



Elijah Bryantın hücumda ritmini yakalamasıyla üst üste sayılar bulan Anadolu Efese Bookerın pota altı oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe, 25inci dakikada sonunda farkın kapanmasına müsaade etmedi: 63-42. Periyodun kalan bölümünde de oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-lacivertli ekip, maçın final periyoduna 25 sayı farkla önde girdi: 74-49.



Karşılaşmanın son periyodunda iki takım da yedek ağırlıklı beşlerine şans verdi. Bu bölümde Anadolu Efes farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko sahadan 93-78lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle birlikte seride durumu 2-0a getirdi.



3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü saat 19.00da Anadolu Efesin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak.