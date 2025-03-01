Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa maç özeti (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv maçının üzerinden 48 saat geçmeden çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 yendi.
Fenerbahçe Beko, 19 maçta 18. galibiyete ulaştı. Darüşşafaka ise 19. maçında 13. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen 8, Melli 4, Tarık Biberoviç 17, Hall 3, Zagars 5, McCollum 3, Baldwin 14, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 8, Hayes 14, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 15
Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 12, Tinkle 16, Gach 4, Brajkovic 3, Tolga Kay, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 10, Efe Demir 4
Devre: 41-33