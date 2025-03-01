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Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa maç özeti (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

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#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka Lassa#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa maç özeti (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 17:38

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 yendi.

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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv maçının üzerinden 48 saat geçmeden çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 yendi.

Fenerbahçe Beko, 19 maçta 18. galibiyete ulaştı. Darüşşafaka ise 19. maçında 13. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen 8, Melli 4, Tarık Biberoviç 17, Hall 3, Zagars 5, McCollum 3, Baldwin 14, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 8, Hayes 14, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 15

Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 12, Tinkle 16, Gach 4, Brajkovic 3, Tolga Kay, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 10, Efe Demir 4

  1. Periyot: 25-17

Devre: 41-33

  1. Periyot: 62-54
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#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka Lassa#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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