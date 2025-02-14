Fenerbahçe Beko 89-74 Galatasaray (Türkiye Kupası Yarı Final maçı)

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Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 mağlup etti.
Bu sonucun ardından sarı - lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu.
Final maçı 16 Şubat 2025 Pazar günü 16.00'da başlayacak.
DERBİ YARIDA KALDI
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finalde kaşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki müsabaka yaşanan olaylar nedeniyle durdu.
Karşılaşmanın bitmesine 8 dakika 21 saniye kala tribünlerden atılan maddeler nedeniyle müsabaka yarıda kaldı.
Galatasaraylı oyuncular, kendilerine atılan maddeleri gerekçe göstererek soyunma odasına gitti.
Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine salonun boşaltılmasına karar verildi.
Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.