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Fenerbahçe Beko 89-72 Partizan (Euroleague maçı)

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#Fenerbahçe Beko#Partizan#Maç
Fenerbahçe Beko 89-72 Partizan (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 22:47

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında Partizan'ı 89-72 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 5. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 63-43. Fenerbahçe, final çeyreğine 67-53 önde girdi.

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Dördüncü ve son çeyrekte farkın 12 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, 19 üçlük kaydettiği karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Colson 7, Hall 12, Hayes-Davis 24, Birch, Melli, Mays, Tarık Biberovic 17, Pierre 6, Guduric 10

Partizan: Carlik Jones 6, Ntilikina 14, Bonga 2, Tyrique Jones 9, Pokusevski 10, Davies 9, Lundberg 1, Nakic 4, Marinkovic 6, Brown 4, Washington 7, Mike

1. Periyot: 22-15

Devre: 44-31

3. Periyot: 67-53

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#Fenerbahçe Beko#Partizan#Maç

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