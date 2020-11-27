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Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket (Maç sonucu)

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Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket (Maç sonucu)
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 11. haftasında konuk ettiği Valencia'ya 90-86 mağlup olurken, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı lacivertliler, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Valencia ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i konuk etti. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte skor 24-24 eşitlikten sonra kontrolü ele aldı.

Ali Muhammed, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Jarell Eddie’nin basketleriyle TV molasına 33-28 önde giren Kanarya, iyi oynadığı periyodu Jan Vesely’nin takip smaçı ile 43-33 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatan İspanyol temsilcisi karşısında Ali Muhammed’in üçlüğü ile skoru 56-52’ye çeken Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ve Jarell Eddie’nin üçlükleriyle de periyodu 64-59 önde geçti.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 86-90 mağlup ayrıldı.

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