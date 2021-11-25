Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes / Maç sonucu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Marsilya maçında gergin anlar Muslera ve Fatih Terim sinirlendiGalatasaray-Marsilya maçında gergin anlar! Muslera ve Fatih Terim sinirlendi#Galatasaray
Covid-19da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyorCovid-19'da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Galatasaray güle oynaya turladı Marsilyaya 4 gol birden...Galatasaray güle oynaya turladı! Marsilya'ya 4 gol birden...#Uefa Avrupa Ligi
Canlı | Yunanistanda tempo yüksek Skor...Canlı | Yunanistan'da tempo yüksek! Skor...#Olympiakos Fenerbahçe
Kritik toplantı sona erdi MB Başkanından ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlüKritik toplantı sona erdi! MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlü#Merkez Bankası
Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı Personel alımı, ARGE üretim merkezi...Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı! Personel alımı, ARGE üretim merkezi...#AR-GE Üretim Merkezi
MGKda ekonomi vurgusu İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildiMGK'da 'ekonomi' vurgusu! 'İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi'#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı#Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Doğum yaptıktan 4 gün sonra kahreden haber Öğretmenler Gününde koronaya yenik düştü...Doğum yaptıktan 4 gün sonra kahreden haber! 'Öğretmenler Günü'nde koronaya yenik düştü...#İzmir
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes / Maç sonucu

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes / Maç sonucu

EuroLeague'in 12. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'e 89-84 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'yu yenen Anadolu Efes, 6. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyette kaldı.

Haberin Devamı

Turkish Airlines Euroleague’in 12’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 89-84 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 6’ncı galibiyetini elde ederken Fenerbahçe 9’uncu mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes’te 25 sayı üreten Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu. 

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Henry, De Colo, Shayok, Vesely, Booker ilk 5’iyle başlarken; Anadolu Efes’in ilk 5’i ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman, Pleiss’tan oluştu. Karşılaşmaya iki takım karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Henry’in ilk periyodun bitimine 7:28 kala bulduğu üç sayılık basket ile 7-4 öne geçti. Bu dakikadan sonra hücumda De Colo ve Shayok’tan bulduğu sayılarla farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, 4:47 kala gelen televizyon molasına 15-6 önde girdi. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, rakibini savunmada da durdurmayı başardı ve farkı 1’e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 18-17. Molanın ardından Beaubois ile 3 sayılık isabet bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-18 önde kapattı. 

İkinci periyoda daha etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, Polonara’dan bulduğu üst üste üç sayı isabetleriyle öne geçti ve ilk yarının bitimine 7:27 kala rakibine molayı aldırdı: 26-25. Molanın ardından toparlanan Anadolu Efes, savunmada daha etkili bir görüntü çizdi. Hücumda Micic ve Simon ile sayılar bulan deplasman ekibi, 2:16 kala 3 sayı öne geçti: 33-36. Moladan daha iyi dönen sarı-lacivertli ekip, Vesely, Biberovic ve Booker’dan bulduğu sayılarla 6-0 seri yakaladı ve periyodun bitimine 1:13 kala 3 sayı farkla öne geçerek rakibine molayı aldırdı: 39-36. Moladan da Booker ile bulduğu sayıyla dönen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Shayok ile hücumda etkili olarak başlayan Fenerbahçe Beko, Pleiss ve Larkin’in sayılarına engel olamadı ve periyodun ilk 5 dakikasını 51-46 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda Guduric’in devreye girmesiyle farkı açan ev sahibi ekip, Henry’den bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 1:56 kala farkı 12’ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-51. Kalan sürede de farkı korumayı başaran ev sahibi ekip, son periyoda 67-56 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücum da tutuk başlarken bitime 7:04 kala Micic ile bulduğu üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, farkı 7’ye indirdi: 72-65. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takım da sayı üretmekte sıkıntı çekmezken Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, mücadelenin bitimine 1:49 kala bu oyuncudan bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1’e indirdi: 82-81. Anadolu Efes, bitime 41 saniye kala Larkin’in turnikesiyle öne geçti: 84-85. 22 saniye kala Micic’in serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi, farkı 3’e çıkardı: 84-87. Kalan saniyelerde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 89-84 galip ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen