Fenerbahçe Beko 84 - 73 Bahçeşehir Koleji (Maç özeti)

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Maçı 84-73 kazanan Fenerbahçe, ligdeki 15. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.



Fenerbahçe Beko, mücadelenin ilk bölümünde dış atışlarla etkili olurken; pota altını ise Pierria Henry ve Booker’la iyi kullanarak ilk periyodu 29-18 önde tamamladı. İkinci periyotta farkın 15 sayıya yükselmesinin ardından konuk ekipten mola geldi: 34-19. Karşılıklı sayıların ardından soyunma odasına 45-33’lük skorla gidildi.



İkinci yarıda konuk ekibin kaydettiği 8-0’lık seriyi Pierria Henry’nin üçlüğü bozdu: 48-40. İlerleyen bölümde farkın 4 sayıya indiği mücadelede televizyon molası 55-51’lik skorla geçildi. Moladan hücumda iyi dönen Fenerbahçe Beko, 9-0’lık seriyle farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 64-51. Sarı-lacivertliler üçüncü periyodu Melih’in son saniye üçlüğüyle 67-53 önde tamamladı. Karşılaşmanın dördüncü periyodunda da hücum ve savunmadaki üstün oyununu rakibine kabul ettiren Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-73 kazandı.



1.Çeyrek: 29-18

2.Çeyrek: 16-15

3.Çeyrek: 22-20

4.Çeyrek: 17-20