Fenerbahçe Beko 83 - 79 Pınar Karşıyaka
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka karşılaştı. Mücadeleyi 83-79 kazanan sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 83-79 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 51-42 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Nando De Colo 22 sayıyla oynarken konuk takımda Tony Taylor 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.
Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Fenerbahçe Beko: Guduric 7, Melih Mahmutoğlu 7, De Colo 22, Barthel 14, Vesely 12, Pierre 10, Tarık Biberovic 9, Kenan Sipahi 2, Ali Muhammed, Berkay Candan
Pınar Karşıyaka: Morgan 5, Kennedy 8, Taylor 20, Henry 16, M'baye 14, Semih Erden 10, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 1, Onuralp Bitim
1. Periyot: 28-22
Devre: 51-42
3. Periyot: 67 - 57
Diskalifiye: 16.23 Ufuk Sarıca (Başantrenör), 32.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)
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