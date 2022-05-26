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Fenerbahçe Beko 81-82 Darüşşafaka

#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka#Basketbol
Fenerbahçe Beko 81-82 Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 2’nci maçında Darüşşafaka deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

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Ev sahibi ekipte De Colo’nun 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Darüşşafaka’da ise Doğuş Özdemiroğlu attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Vesely 17, Booker 4, De Colo 24, Tarık Biberovic 11, Henry, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer 

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 20, Boothe 17, Olaseni 11, Caupain 9, Pineiro 4, Cullough 6, Sinan Güler 4, Can Maxim Mutaf 3, Selim Şav 6, Bora Yaşar 2

1’İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 41-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-64

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#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka#Basketbol

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