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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 81-70 Büyükçekmece Basketbol

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Fenerbahçe Beko 81-70 Büyükçekmece Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 19. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Maça O'Quinn'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında iki takım da skor üretemedi ve 5. dakika aynı skorla geride kaldı. Boyalı alandan üst üste sayılar bulan Büyükçekmece Basketbol, top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında 7. dakikada beraberliği sağladı: 11-11. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken topu iyi paylaşarak basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne oldu. Büyükçekmece Basketbol, boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya aynı şekilde karşılık verdi. Son dakikaları serbest atışlarla geçilen bu periyodu sarı-lacivertliler 41-39 önde bitirerek devreyi üstün kapattı.

İkinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Büyükçekmece Basketbol karşısında çeyrek boyunca Kenan Sipahi ve O'Quinn ile etkili olan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-54 önde gitti.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 81-70 kazandı.

Fenerbahçe Beko 81-70 Büyükçekmece Basketbol

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