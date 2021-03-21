Fenerbahçe Beko 81-70 Büyükçekmece Basketbol

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 19. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.



Maça O'Quinn'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında iki takım da skor üretemedi ve 5. dakika aynı skorla geride kaldı. Boyalı alandan üst üste sayılar bulan Büyükçekmece Basketbol, top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında 7. dakikada beraberliği sağladı: 11-11. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken topu iyi paylaşarak basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne oldu. Büyükçekmece Basketbol, boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya aynı şekilde karşılık verdi. Son dakikaları serbest atışlarla geçilen bu periyodu sarı-lacivertliler 41-39 önde bitirerek devreyi üstün kapattı.



İkinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Büyükçekmece Basketbol karşısında çeyrek boyunca Kenan Sipahi ve O'Quinn ile etkili olan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-54 önde gitti.



Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 81-70 kazandı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...