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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş

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Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 79-77 yendi.

Ülker Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.

 

Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş

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