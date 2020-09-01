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Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 79-77 yendi.
Ülker Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.
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