Fenerbahçe Beko 79-75 Olimpia Milano (Euroleague maçı özeti)

Haberin Devamı

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 79-75 kazanan temsilcimiz, 23. galibiyetini aldı.

Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında dış atışlardan skor üreten İtalyan temsilcisi, birinci periyodu 23-17 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe de konuk ekip iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe Beko, savunmada EA7 Emporio Armani Milan'a karşılık vermekte zorlandı. Brooks'un liderliğinde tempolu oyununu sürdüren İtalyan ekibi, 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 19-30. Skor üretmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler karşısında kolay sayılar bulmayı sürdüren EA7 Emporio Armani Milan, 15. dakikaya 15 sayılık (19-34) farkla girdi. Fenerbahçe, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste boş hücumlar yaptı. Sarı-lacivertliler, periyodun son anlarında uzunlarıyla basketler bulsa da soyunma odasına 37-29 geride girdi.

Haberin Devamı

İtalyan ekibinin peş peşe yaptığı top kayıplarının ardından arka arkaya smaçlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle hücumda ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, Tarık Biberovic'in basketiyle 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 39-41. Bu bölümde 11-0'lık seri bulan ev sahibi takım, 25. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 42-41. Horton-Tucker'ın hücumda gösterdiği performansla oyunda üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, final periyoduna 57-52 önde gitti.

Müsabakanın son çeyreğinde oyun ve skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, maçı 79-75 kazandı.

Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcu Wade Baldwin, EA7 Emporio Armani Milan karşısında son çeyrekte bulduğu basketle Avrupa Ligi kariyerinde 3000. sayı barajını aştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Boston 5, Tarık Biberovic 4, James Metecan Birsen, Birch 4, Horton-Tucker 23, De Colo 16, Onuralp Bitim 1, Silva 8, Colson 2

EA7 Emporio Armani Milan: Guduric 15, Bolmaro 2, Shields 3, LeDay 10, Nebo 9, Ellis 10, Booker 2, Tonut, Brooks 22, Ricci 2

Haberin Devamı

1. Periyot: 17-23

Devre: 29-37

3. Periyot: 57-52