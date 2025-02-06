Fenerbahçe Beko 78-67 Real Madrid (Euroleague maçı özeti)

Haberin Devamı

Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 78-67 sarı - lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 17. galibiyetini elde eden sarı - lacivertliler, haftayı 2. sırada tamamladı. Madrid ekibi ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'nin 26. haftasında Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak. İspanyol temsilcisi ise sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Ligdeki ilk maçta geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE BEKO, İLK MAÇI KAZANDI

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

Haberin Devamı

Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

REAL MADRİD’DE HEZONJA’YA 1 MAÇ CEZA

İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi'nde bir maç men cezası aldı. Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezası verildiği belirtildi. Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Real Madrid'de Gabriel Deck ve Serge Ibaka yok. Dzanan Musa'nın ise oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsiz.