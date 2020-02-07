Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi Tel Aviv

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, 13. yenilgisini alırken, Maccabi FOX 16. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya boyalı alanı çok iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 10-8 önde geçti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun alan savunması karşısında rahat skor üreten Maccabi FOX, 15. dakikada öne geçti: 27-30. Hücumda top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, 18. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 31-37. Moladan 7-0'la dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonunda 38-37'yle tekrar üstünlüğü eline geçirmesine rağmen Maccabi FOX, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Williams ve Kalinic'in sayılarıyla 24. dakika içinde 6 sayılık üstünlük yakaladı: 52-46. Moladan 9-0'la

dönen Maccabi FOX, 25. dakikada tekrar öne geçti: 52-55. Maccabi FOX, son

periyoda 64-63 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe savunmasını sertleştirerek başlayan Maccabi FOX, 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Rakibini hücumda top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 72-74. Sloukas'la bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe Beko, 77-76 öne geçti. Moladan sonra Hunter'la pota altından sayı bulan Maccabi FOX, son 2 saniyeye 78-77 üstün girdi. Sarı-lacivertliler kalan sürede Williams'ın uzaktan şutunda isabet bulamadı ve Maccabi FOX sahadan 78-77 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, De Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, Datome

Maccabi FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter 13, Wilbekin, Reynolds 2, Jake Cohen 2, Avdija 13, Dorsey 8, Stoudemire 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 40-41

3. Periyot: 63-64

Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.16 Vesely (Fenerbahçe Beko), 39.56 Avdija (Maccabi FOX)





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