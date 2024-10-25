Fenerbahçe Beko 76-81 Panathinaikos (Euroleague maçı)

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin beşinci hafta mücadelesinde konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu.

İki takım da mücadeleye savunmaya ağırlık vererek başladı. İlk 5 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 8-7'lik üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde pota altında daha etkili olan Panathinaikos, periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Lorenzo Brown'ın üst üste basketleriyle başlayan konuk ekip, farkı da 10 sayıya yükseltti: 15-25. Fenerbahçe Beko; Tarık Biberovic ve Melli'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indirmeyi başardı ancak sarı-lacivertli ekip üst üste 2 hücumdan boş dönünce Panathinaikos yeniden 10 sayılık farka ulaştı: 24-34. Molanın ardından Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basket-faul sayılarıyla farkı 6'ya indirdi: 30-36. Dış atışlarda daha başarılı olan Panathinaikos, son bölümde hücumlarda hata yapmazken, soyunma odasına da 11 sayılık farkla gitti: 35-46.

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İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde her iki ekip de 9'ar sayı bulurken skor da 44-55 oldu. Son bölümde Baldwin ve Tarık Biberovic'in basketleriyle farkı 8 sayıya indiren Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven'in serbest atıştan bulduğu basketlerle potasında 2 sayı gördü. Sarı-lacivertli takım, son hücumda Tarık Biberovic'in 2 sayısıyla son periyoda 8 sayı geride girdi: 54-62.

Fenerbahçe Beko, son periyoda taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. Colson, Tarık Biberovic ve Birch'ün sayılarıyla 10-3'lük seri yapan sarı-lacivertliler, farkı da 1'e indirdi: 64-65. Mola dönüşü Hall'un 3 sayılık basketiyle 67-65 öne geçen ve sert savunmayı sürdüren sarı-lacivertli takım, hücumda isabet sağlayamazken, rakibine de sayı şansı vermedi. Karşılaşmanın bitimine 3,5 dakika kala Colson'ın basket-faul sayılarıyla fark 5'e yükseldi: 70-65. Brown'ın 3 sayılık basketiyle farkı 2'ye indiren Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki basit hatalarını değerlendirerek bitime 30 saniye kala 4 sayı öne geçti: 73-77. Son bölümde Yunanistan ekibi hata yapmayarak karşılaşmayı 81-76 kazandı.

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Bu sonuçla Fenerbahçe 5 maç sonunda 2. yenilgisini alırken Panathinaikos 3. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (İsveç)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Hayes-Davis 3, Guduric 9, Colson 11, Birch 4, Melli 8, Mays 4, Tarık Biberovic 16, Hall 7, Marjanovic

Panathinaikos: Cedi Osman 4, Grant 9, Nunn 15, Lessort 14, Hernangomez 2, Brown 12, Sloukas 13, Ömer Faruk Yurtseven 12

1. periyot: 15-21

Devre: 35-46

3. periyot: 54-62