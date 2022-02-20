Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti

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Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken Fenerbahçe Beko'ya 86-72 üstünlük kuran Anadolu Efes, 12. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko 5’inci dakikada 8-3 öne geçti. Moerman ve Micic’in dış atışlarıyla rakibine karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 16-14 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 14-0’lık seri yakaladı ve fark çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 41-27 önde tamamladı.



Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü elinde tutarken, Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. Efes, Micic’in etkili oyunuyla periyodu 62-49 önde kapattı.



Fenerbahçe Beko, son çeyrekte de oyuna ortak olamadı ve Anadolu Efes, parkeden 86-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12’nci kez kupanın sahibi oldu.



Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Tibor Pleiss seçilirken, Alman oyuncuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan verdi.



Anadolu Efes’e kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:Bitci Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Fenerbahçe Beko’yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı 12’nci kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."

FİNALE NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Tofaş’ı 93-88 mağlup ederek son dörde kaldı.

Yarı finaldeki olaylı derbide Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes ise yarı final maçında Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek finale yükselmişti.

BU SEZON İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi.

Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu.

Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı.

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Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.