Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Yunanistan açıklarında mucize kurtuluş Türk yolcu yaşadığı dehşeti anlattıYunanistan açıklarında mucize kurtuluş! Türk yolcu yaşadığı dehşeti anlattı#Yunanistan
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandıRusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandı#Ukrayna
Canlı | Kadıköyde tempo yüksek Skor...Canlı | Kadıköy'de tempo yüksek! Skor...#Fenerbahçe
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemezKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemez#KKTC
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş Yürekler yandı6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş! Yürekler yandı#Konya
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Almanyada Zeynep alarmı... Ölü sayısı artıyorAlmanya'da 'Zeynep' alarmı... Ölü sayısı artıyor!#Eunice Fırtınası
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko Maçı
Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti

Anadolu Efes, Bitci Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'yu 86-72'lik farklı skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken Fenerbahçe Beko'ya 86-72 üstünlük kuran Anadolu Efes, 12. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko 5’inci dakikada 8-3 öne geçti. Moerman ve Micic’in dış atışlarıyla rakibine karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 16-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 14-0’lık seri yakaladı ve fark çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 41-27 önde tamamladı.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü elinde tutarken, Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. Efes, Micic’in etkili oyunuyla periyodu 62-49 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte de oyuna ortak olamadı ve Anadolu Efes, parkeden 86-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12’nci kez kupanın sahibi oldu.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Tibor Pleiss seçilirken, Alman oyuncuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan verdi.

Anadolu Efes’e kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti



BAKAN KASAPOĞLUNDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bitci Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Fenerbahçe Beko’yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı 12’nci kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."

Haberin Devamı

FİNALE NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Tofaş’ı 93-88 mağlup ederek son dörde kaldı.

Yarı finaldeki olaylı derbide Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes ise yarı final maçında Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek finale yükselmişti.

BU SEZON İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi.

Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu.

Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı.

Haberin Devamı

Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle